В Лондоне задержан мужчина, разгуливающий с ножом недалеко от здания парламента
Как утверждают полицейские, ситуация произошла днем в районе Милбанк.
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В Лондоне сотрудники полиции задержали мужчину с ножом, который вел себя неадекватно недалеко от здания парламента Великобритании, передает Daily Mail.
Как утверждают полицейские, ситуация произошла днем в районе Милбанк. Правоохранители задержали неизвестного в связи с неадекватным поведением.
Как уточняется, в ходе задержания был применен электрошокер. В настоящий момент мужчину подозревают в ношении колюще-режущего предмета.
Накануне, 20 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии. Она уточнила, что будет находиться на этом посту до тех пор, пока в стране не будет избран новый премьер. По словам Трасс, выборы пройдут уже на предстоящей неделе.