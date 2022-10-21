В Лондоне задержан мужчина, разгуливающий с ножом недалеко от здания парламента

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В Лондоне сотрудники полиции задержали мужчину с ножом, который вел себя неадекватно недалеко от здания парламента Великобритании, передает Daily Mail.

Как утверждают полицейские, ситуация произошла днем в районе Милбанк. Правоохранители задержали неизвестного в связи с неадекватным поведением.

Как уточняется, в ходе задержания был применен электрошокер. В настоящий момент мужчину подозревают в ношении колюще-режущего предмета.

Накануне, 20 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии. Она уточнила, что будет находиться на этом посту до тех пор, пока в стране не будет избран новый премьер. По словам Трасс, выборы пройдут уже на предстоящей неделе.