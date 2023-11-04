Силуанов рассказал о связи бесконтрольной эмиссии доллара с ростом госдолга США

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, при бесконтрольной эмиссии валюта не может быть устойчивой.

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Бесконтрольная эмиссия доллара влияет на увеличение государственного долга. С таким заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов.

«Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар - надежная и устойчивая валюта», - цитирует его радио Sputnik.

При бесконтрольной эмиссии валюта не может быть устойчивой, напомнил министр, так как к обслуживанию госдолга привлекаются расходы бюджета. Из-за этого начинаю расти ставки, а средств для решения текущих задач в стране начинает не хватать, пишет РИА Новости.

Напомним, в сентябре госдолг США побил очередной антирекорд, достигнув отметки $33,044 трлн. Эксперты Международного валютного фонда подсчитали, что в следующем году задолженность США вырастет до 126% ВВП.