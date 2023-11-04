© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Крупную партию новейшего стрелкового оружия передали Минобороны тульские производители. Легкие, компактные пистолеты-пулеметы, высокоточные снайперские винтовки и ручные гранатометы. Все эти образцы уже отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации. Прежде чем поступить в войска, все вооружение было приведено к нормальному бою. Говоря простым языком - проверено в действии в специализированном тире, где тестируется кучность и точность стрельбы. Чтобы бойцы на передовой в нужный момент были уверены, что оружие их не подведет.

Гранатометы пристреливают на точность, как и обычное стрелковое оружие - в тире. Для этого используется специальный инертный боеприпас, он при попадании в мишень не взрывается, а показывает, куда он попал. Разработка тульских оружейников - пистолет-пулемет ПП-2000. Один из самых легких в мире, компактный, с высокой плотностью огня. Это оружие чуть больше месяца назад показал своим коллегам Сергей Шойгу на Совете министров обороны стран СНГ, который проходил в Туле.

Еще один образец, который передали в армию тульские мастера - гранатомет магазинный ГМ-94. Этот гранатомет может использоваться и как легкий пехотный огнемет. К нему изготовлено 12 видов различных боеприпасов, в том числе термобарические. Выстрел из него практически бесшумный и не оставляет пороховых газов - в горячке боя противник не поймет, откуда по нему ведется огонь.

«Сочетание огневой мощи, мобильности и легкости. Скомпонован интересно, очень подвижный у него ствол, что позволяет сократить габариты и вес оружия», - объяснил конструктор оружия Сергей Иванов.

Также в Минобороны России передали партию автоматических гранатометов АГС-30. Эта версия отличается от знаменитого собрата АГС-17 «Пламя» более легким весом и большей дальностью стрельбы. Еще наши военные получили новые самозарядные снайперские винтовки МЦ-566. На передовой сейчас такими пользуется спецназ ВДВ.

«Оптика цифровая, самая современная, обладает уникальной кучностью для самозарядных образцов», - добавил Иванов.

Каждый ствол был проверен и принят представителями военной приемки Минобороны. Точное количество вооружения переданного военнослужащим не разглашается, но партия солидная. Наша «оборонка» не просто поставляет оружие воинам, но и следит за его эксплуатацией. На местах работают представители оружейных заводов, которые собирают отзывы для того, чтобы в будущем усовершенствовать оружие, с учетом его боевого применения.