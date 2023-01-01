Пятнадцать человек пострадали при обстреле Макеевки

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В результате обстрела Макеевки в новогоднюю ночь со стороны украинских националистов пострадали по меньшей мере 15 мирных граждан. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», - приводит сообщение представительства ТАСС.

Украинские боевики выпустили по Червоногвардейскому району города восемь снарядов «натовского» образца калибром 155 мм.

Ранее стало известно, что радикалы в новогоднюю ночь в течение часа выпустили более 40 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке. Украинские националисты использовали РСЗО и артиллерию «натовского» образца калибром 155 мм.