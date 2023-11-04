Он вспомнил о помощи США, которые потратили миллиарды долларов на то, чтобы поставить «более сильное демократическое» правительство в Украине.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал Украину, как несчастную страну, за которую думают другие страны и платят, чтобы обеспечить приход нужного правительства к власти. Об этом Дмитрий Песков заявил в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

«Это несчастная страна, понимаете, за которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», - сказал Песков.

Он привел как аргумент признание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Соединенные Штаты потратили 5 миллиардов долларов, чтобы помочь «более сильному демократическому правительству» прийти к власти в Киеве.

Также в ходе своего выступления Песков призвал не считать «двойников» президента России Владимира Путина, поскольку он «у нас один», несмотря на размножившиеся слухи «экспертов» в Telegram-каналах.