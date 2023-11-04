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Песков призвал не считать «двойников» Путина, так как президент один

Ян Брацкий
16:50 04.11.2023
В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Владимир Путин один и никаких двойников у него нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил с трибуны федерального просветительского марафона «Знание».

«Вы знаете, читаете разные Telegram-каналы, сколько двойников у президента Путина. Сейчас эксперты гадают, три их или четыре. Сегодня возлагал цветы третий или четвертый двойник? Это непонятно... А Путин у нас один», - сказал Песков под бурные аплодисменты.

Сегодня в День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Глава государства прибыл на главную площадь страны в сопровождении общественников, представителей молодежных организаций и религиозных конфессий.

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