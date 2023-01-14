Пушилин пообещал оставить Донецк столицей ДНР

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал завершить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.

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Столицей ДНР был и останется город-герой Донецк. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Ранее в сети появились предположения о возможном переносе административного центра региона в Мариуполь, после завершения его восстановления.

«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой народной республики был и будет - город-герой Донецк», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В настоящее время работы по восстановлению разрушенных кварталов Мариуполя идут ускоренными темпами, заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. С его слов, трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе планируется выполнить за два года.

Сейчас на работах заняты 28 тысяч строителей. Решаются вопросы не только восстановления разрушенной инфраструктуры, но и подключения уже восстановленных домов к необходимым коммуникациям.