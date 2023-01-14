В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин пообещал оставить Донецк столицей ДНР

Ян Брацкий
17:24 14.01.2023
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал завершить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.
Пушилин пообещал оставить Донецк столицей ДНР
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
Читайте нас на:

Столицей ДНР был и останется город-герой Донецк. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Ранее в сети появились предположения о возможном переносе административного центра региона в Мариуполь, после завершения его восстановления.

«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой народной республики был и будет - город-герой Донецк», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В настоящее время работы по восстановлению разрушенных кварталов Мариуполя идут ускоренными темпами, заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. С его слов, трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе планируется выполнить за два года.

Сейчас на работах заняты 28 тысяч строителей. Решаются вопросы не только восстановления разрушенной инфраструктуры, но и подключения уже восстановленных домов к необходимым коммуникациям.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:24 В стране и мире
Пушилин пообещал оставить Донецк столицей ДНР
16:32 В стране и мире
Собянин заявил, что несравненная Чурикова проживала каждую роль
15:37 Армия
Видео
ВС РФ ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области и ДНР
14:56 В стране и мире
Глава МИД Великобритании включен в российский стоп-лист
13:13 В стране и мире
Роли Назарова в двух спектаклях исчезли с сайта МХТ им. Чехова
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.