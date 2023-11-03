Зеленский поменял командование ССО ВСУ
Прежний командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко уволен с должности.
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press
На Украине сменился командующий силами специальных операций Вооруженных сил Украины, эту должность занял Сергей Лупанчук.
«Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины», - говорится в указе №728/2023 на сайте офиса Владимира Зеленского.
Предыдущий командующий ССО Виктор Хоренко освобожден от своей должности другим указом.