Олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов умер во сне

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер в швейцарском Интерлакене 31 октября. Он скончался во сне на 92м году жизни, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Как сообщил немецкий журналист Sepp Schoenmetzler из издания "Eissport-magazin", в последнее время Олег Алексеевич жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне. Теперь они с Людмилой Белоусовой снова вместе», - говорится в сообщении, передает радио Sputnik.

Ранее информацию о смерти олимпийского чемпиона опубликовало издание The Skating Lesson. Причины смерти Протопопова пока официально не названы.

Знаменитые фигуристы назвали смерть Олега Протопопова «тяжелой утратой» для мирового фигурного катания.

С момента отьезда из СССР в 1979 году Протопопов вместе с супругой и партнершей Людмилой Белоусовой проживали в Швейцарии. Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года, Протопопов пережил ее на шесть лет.