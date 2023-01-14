В стране и мире Путин выразил родным Чуриковой соболезнования Ян Брацкий Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшей из жизни народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», - цитирует Пескова ТАСС. Инны Михайловны Чуриковой не стало 14 января на 80-м году жизни. Как рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, она умерла в больнице. Прощание с Чуриковой состоится в театре во вторник, похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Экспертное мнение и аналитика