Искусствовед Белик: Патриарх Кирилл представил московский список Казанской иконы

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Олег Варов, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Новоявленная икона Казанской Божией Матери представляет собой знаменитый Московский список большого художественного и церковного значения, от которого «совершалось множество чудес», рассказала заведующая сектором экспертизы Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве, кандидат искусствоведения Жанна Белик в беседе со «Звездой».

«Речь в словах Патриарха идет именно об обретении Московского списка Казанской иконы Божией Матери, который находился в Казанском соборе на Красной площади, но был в первые годы революции утрачен», - сказала специалист.

Ранее этот список был спрятан в целях сохранения исторического православного памятника, но сейчас он был обретен. По словам эксперта, список иконы был найден в резиденции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Переделкино при инвентаризации или при других внутренних процессах.

Эксперт добавила, что на данный момент существует проблема атрибуции ранних списков, поскольку когда икона становится известной, по ней пишется большое количество списков - повторений знаменитых работ. Ранние списки всегда представляют высокую ценность для общества.

«Все древние произведения, все произведения XVI века, которые дошли до нашего времени, они имеют большое художественное значение, потому что они прошли испытание временем. Все, что было написано некачественно, все, что было написано плохо, с несоблюдением технологий, эти все иконы погибли», - объяснила Белик.

Все, что сохранилось к данному моменту, - памятники музейного значения, особенно когда речь идет о подобных по-настоящему чудотворных иконах.

Икона была представлена сегодня утром патриархом Кириллом в Успенском соборе Кремля. Список иконы более ста лет считался утраченным, данное событие, по данным РПЦ, можно считать историческим. Именно перед этим списком в XVI веке молились национальные герои Минин и Пожарский, эта икона «спасла наш народ от иностранной интервенции».