Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что перед этой иконой молились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые были лидерами Второго народного ополчения в годы Смутного времени.

© Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, РИА Новости

Патриарх Кирилл в Успенском соборе Кремля объявил об обнаружении оригинала чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, которая более ста лет считалась утраченной и является одной из самых чтимых икон Русской православной церкви.

Епископ РПЦ отметил, что данное событие можно отнести к историческим.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», - передает его слова РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси добавил, что этот образ является национальной святыней России.

Подлинник Казанской иконы Божьей Матери похитили в 1904 году вместе с образом Спасителя. Злоумышленников вскоре поймали. Ими оказались молодой крестьянин Стоян и его жена - их задержали на пароходе, на котором они пытались скрыться из Казани. При обыске у них дома были найдены украшения с окладов, однако сами иконы, как установило следствие, были сожжены в печи. Стоян получил 12 лет каторги, в краже он так и не сознался.

Есть много версий о том, что подлинник иконы все же уцелел. По одной из них, Стоян продал ее за большие деньги старообрядцам, по другой - крестьянин выкрал не оригинал, а копию иконы: якобы игуменья Богородицкого монастыря ежедневно меняла на ночь икону списком. По мнению искусствоведов, оригинал в настоящее время находится в храме Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище в Казани.