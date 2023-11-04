Юные участники акции «Письмо солдату» передали в зону СВО сотни писем и рисунков

В скором времени все детские письма с пожеланиями и рисунками будут переданы в зону СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Более 120 дошкольных и общеобразовательных учреждений при поддержке фонда «Своих не бросаем» приняли участие в акции «Письмо солдату». Мероприятие приурочили ко Дню народного единства. В ближайшие дни все письма с теплыми пожеланиями и рисунками для бойцов будут переданы в зону спецоперации.

Военнослужащие 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии поблагодарили юных участников акции за поддержку.

«Дорогие наши ребята, мы получили ваши письма через фонд "Своих не бросаем". Спасибо вам за оказанную поддержку воинов-десантников 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ваши теплые пожелания и вера в нашу общую победу для нас очень важны. Знайте, мы вас не подведем, победа будет за нами», - поблагодарили детей бойцы-десантники.

Напомним, о запуске канала «Добро-Информ» Минобороны России сообщило 2 ноября. В нем будет рассказываться о неравнодушных россиянах и организациях, оказывающих поддержку воинам в зоне спецоперации.

Узнать подробную информацию о канале и о том, как принять участие в акции можно на сайте Минобороны РФ «Добро-Информ», а также в Telegram-канале, где указаны все контактные данные и способы поддержки военнослужащих. Адрес электронной почты Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117. Ранее женсовет Каменоломни Ростовской области принял участие в акции «Посылка солдату», организовав сбор посылок для бойцов.