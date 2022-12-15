Огневой удар по ДРГ: кадры работы российского мотострелкового подразделения на левом берегу Днепра

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений одного из мотострелковых соединений в зоне специальной военной операции. Военнослужащие ликвидируют диверсионно-разведывательные группы, которые регулярно пытаются переправиться с правого на левый берег Днепра.

Наблюдательный пост своевременно доложил, что на правом берегу Днепра замечено скопление военнослужащих ВСУ. Командир подразделения принял решение нанести огневой удар по личному составу противника из 120-мм миномета, АГС-17 и ручного пулемета «Печенег». В результате огневого воздействия группа диверсантов уничтожена.

«При пресечении каждой такой попытки противник все меньше и меньше пытается. Если изначально было много попыток пересечь, то сейчас уже в неделю три-четыре максимум и то мелкие группы», — рассказал командир взвода Максим.

Ранее в МО РФ рассказали, что в Луганской Народной Республике уничтожено три группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.