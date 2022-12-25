Не покидая позиции: как медики ЗВО спасают жизни пациентам в спецоперации

Профессиональную медицинскую помощь раненым и больным оказывают в том числе молодые специалисты и добровольцы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные врачи Западного военного округа (ЗВО) оказывают необходимую медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям на территории развернутого медицинского пункта на одном из направлений в зоне проведения спецоперации. Специалисты-медики принимают десятки пациентов каждый день, не покидая позиции, что позволяет оказывать своевременную помощь и не допускать осложнений при травмах и заболеваниях.

Профессиональную медицинскую помощь раненым и больным оказывают в том числе молодые специалисты и добровольцы, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, в медпункт ЗВО эвакуируют санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

Ранее «Звезда» показала, как врачи передовой медицинской группы спасают жизни бойцов. Первостепенная задача медицинского отряда - стабилизировать состояние раненых бойцов и подготовить их к эвакуации. Однако когда счет идет на минуты, военные врачи проводят и гораздо более сложные операции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.