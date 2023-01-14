Глава МИД Великобритании включен в российский стоп-лист

В МИД России заявили, что в стоп-лист внесены британские чиновники, которые пытаются изолировать Москву на международной арене и разрушают фундамент двусторонних отношений.

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Российский МИД обновил стоп-лист британских чиновников, добавив в него главу внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймса Клеверли и начальника генштаба Патрика Сандерса.

Компанию им составили глава министерства социально-экономического развития местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и министр без портфеля Назим Захви. Полный список тех, кого отныне в России не ждут, МИД публиковать не стал.

«Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь. Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений», - заявили в МИД РФ.

Решение о дополнении стоп-листа было принято на фоне заявлений официального Лондона о готовности поставить на Украину партию тяжелых танков Challenger 2. Как сообщили британские издания The Independent и The Sun, бронетехнику переправят в два этапа: сначала первые четыре машины, следом еще восемь.