Мертвую девушку и двухмесячного малыша нашли у многоэтажки в Люберцах

На телах обнаружили травмы, характерные при падении с высоты.

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В субботу в Люберцах возле многоэтажки обнаружили тела женщины и младенца с травмами, характерными при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.

«По предварительным данным, 25-летняя местная жительница вместе с 2-месячным сыном выпала из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже», - говорится в сообщении.

По данному факту заведены уголовные дела по ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.110 УК РФ. Сейчас на месте происшествия работают следователи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно на севере Москвы было обнаружено тело 34-летней радиоведущей. По информации следствия, молодой женщине было нанесено не менее 30 колото-резаных ран. В убийстве подозревается ее молодой человек