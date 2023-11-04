Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что это произошло впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия.

© Фото: MFA Russia,Global Look Press

Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления на форуме-выставке «Россия».

Он отметил, что реализация Стратегии национальной безопасности России поспособствовала сохранению внутренней стабильности в обществе и наращиванию экономического, политического и военного потенциала.

Патрушев сообщил, что РФ стала обладателем уникальных стратегических вооружений, в числе которых находится гиперзвуковое оружие, гарантирующее безопасность на долгие годы.

Ранее Николай Патрушев сделал заявление о том, что США реализовывали на украинской территории военно-биологические программы и готовили Киев к боевым действиям против России. Секретарь Совбеза констатировал, что с помощью кризиса на Украине Вашингтон добился разрыва экономических связей стран Европы с Москвой.