Патрушев заявил, что США готовили Украину к боевым действиям против России

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США реализовывали на украинской территории военно-биологические программы и готовили Киев к боевым действиям против России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

Он также обвинил Вашингтон в причастности к организации госпереворота на Украине, подыгрывании украинскому неонацизму в этой стране, а также игнорировании фактов убийств мирных граждан Донбасса.

«Превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны», - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах наша страна встала на защиту жителей Донбасса и не позволила реализовать агрессивные планы.

Секретарь Совбеза РФ констатировал, что с помощью кризиса на Украине, Вашингтон добился разрыва экономических связей стран Европы с Москвой, избавившись таким образом от экономических конкурентов. Он обвинил Соединенные Штаты в решении экономических проблем за чужой счет и подрыве «Северных потоков».

В июле Патрушев заявил, что военная операция по защите Донбасса положила начало феномену суверенного от Запада мирового большинства.