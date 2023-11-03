Вскрытый сейф и понятые: у блогера Аяза Шабутдинова прошли обыски

Следователи завели уголовные дела по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

МВД показало видео обысков у блогера Аяза Шабутдинова, обучавшего людей мыслить как миллиардеры и много зарабатывать.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что молодой человек и его сообщники обещали научить своих клиентов вести бизнес так, чтобы получать сверхдоходы.

В частности, он предлагал приобрести свои курсы и программы, которые якобы могут научить любого желающего быть успешным предпринимателем, предложения сопровождались агрессивным маркетингом.

«В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы», - сказала Волк.

Следователи завели уголовные дела по статье 159 УК РФ о мошенничестве, добавила представитель МВД.

Ранее в команде Шабутдинова заявили, что блогер был задержан как свидетель из-за жалобы клиентки.