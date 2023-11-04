Шабутдинова привели в зал заседаний Таганского суда

Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении Аяза Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова привели в зал заседаний Таганского районного суда, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в прокуратуре Москвы сообщили, что основателю компании «Like Центр», которая занималась продажей образовательных программ по «обогащению», предъявили обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, восемь человек приобрели у 32-летнего предпринимателя и его фирмы курсы, тренинги и вебинары на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Пока точно не известно, сколько именно граждан пострадало от рук инфоцыгана.