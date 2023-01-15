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Подлодки проекта «Борей» становятся новой основой ядерного щита РФ

Владимир Расходчиков
03:20 15.01.2023
Подводных лодок, составляющих основу морских стратегических ядерных сил России, станет еще больше.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Основой ядерного щита Российской Федерации среди подлодок постепенно становятся корабли проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Причем их численность будет только расти, так как кораблестроительная программа в нашей стране выполняется очень строго. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Андрей Юрков.

«Еще года 3-4 назад данные корабли (проекта 667БДРМ) составляли основу морских стратегических ядерных сил. На данный момент они уже потихонечку пальму первенства отдают 955-му чистому проекту (“Борей”). Это такие подлодки как “Юрий Долгорукий”, “Владимир Мономах”, “Александр Невский”. А также проекту 955А. Численность (подлодок) будет расти, это не секрет, кораблестроительная программа выполняется в отношении наших кораблей строжайше», - заявил Юрков.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Съемочная группа программы отправилась в боевой поход на подводной лодке, чтобы отснять подводный запуск баллистической ракеты. А ведущий Алексей Егоров задался целью показать зрителям, что именно происходит на центральном посту атомного подводного крейсера в момент запуска ракеты, а также то, как выглядит сам момент старта под водой.

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