Глава ВОЗ заявил, что потрясен сообщениями об атаках на скорую помощь в Газе

Гебрейесус призвал к немедленному прекращению огня и к защите пациентов, медработников, учреждений здравоохранения и машин скорой помощи.

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «чрезвычайно потрясен» данными об ударах по автомобилям скорой помощи с пациентами в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter).

Гебрейесус снова призвал к немедленному прекращению огня и к защите пациентов, медработников, учреждений здравоохранения и машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля атаковала медицинский конвой, который выезжал из больницы Аль-Шифа. Израильтяне сослались на то, что якобы медицинский автомобиль использовала ячейка палестинского движения ХАМАС, и несколько бойцов при этом погибли.

Представители Минздрава Газы сообщили, что в скорой помощи перевозили пациентов. По их данным, 15 человек погибли и еще 16 получили ранения, сообщил телеканал Al Jazeera.

Кроме того, под удар израильской армии попала школа ООН, где размещались беженцы. В результате погибли по меньшей мере 20 человек.

Удар был нанесен и по колонне мирных жителей на прибрежной дороге ар-Рашид в секторе Газа. В результате сгорел автобус. Погибли по меньшей мере 14 палестинцев, пытавшихся бежать на юг.