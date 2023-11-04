Иконописец Шумилов: Казанская икона помогает, когда случаются «беды в России»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Казанская икона Божией Матери была с народным ополчением, которое возглавляли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, во время борьбы с польскими интервентами. Об этом «Звезде» рассказал протоиерей, иконописец, руководитель Иконописной школы имени преподобного Алипия Виталий Шумилов.

«Эта икона была такая почитаемая в Казани. Потом, когда особенно вот это ополчение Минина и Пожарского двинулось в Москву, они зашли в Казань, взяли эту икону с собой. Матерь Божья сама сопровождала их. И вот эта икона потом была участницей этих событий. Служили молебен накануне решающей битвы, когда были с поляками. Потом князь Пожарский на свои средства построил Казанский собор на Красной площади специально для этой иконы. Тогда это был список», - сказал он.

По его словам, позже было несколько важных списков. Один - во Владимирском соборе в Петербурге, другой - в Казанском соборе в Москве, а подлинник иконы считался утраченным. Протоиерей также рассказал, что оригинал похитили в Казани, куда он попал после изгнания интервентов из Москвы.

«Подлинник был утрачен. И вот вплоть до сегодняшнего дня никто не знал, где она находится, и считали, что она утрачена. Там подарил Папа Римский какой-то список иконы, но она оказалась более позднего времени, то есть никак не могла быть той подлинной иконой. Это была такая надежда, когда там слухи разошлись, что Папа Римский возвращает икону Казанскую, но оказалось, что это более поздний список», - добавил Шумилов.

Он также напомнил о тропаре Казанской иконе Божией Матери, который начинается со слов «Заступнице усердная», подчеркнув, что икона особенно помогает, «когда случаются какие-то бедствия в России». Руководитель Иконописной школы имени преподобного Алипия считает, что данная икона не является «каким-то шедевром иконописи». А ее ключевое значение заключается в духовной составляющей, а не культурной.

Напомним, сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Кремля объявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которая более ста лет считалась утраченной. Он заявил, что икона, которая была в ополчении Минина и Пожарского, будет перемещена в Казанский храм на Красной площади, где хранился исторически.