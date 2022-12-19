На скорости более 4000 км в час: как работает ЗРПК «Панцирь-С1» в зоне спецоперации

Зенитный ракетно-пушечный комплекс работает как по противорадиолокационным ракетам, так и по ракетам реактивных систем залпового огня. В арсенале имеются две 30-мм спаренных пушки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Выпущенная украинскими националистами противорадиолокационная ракета не долетела до цели - сработал «Панцирь-С1». Система определила угрозу спустя секунды после пуска и взяла ее на сопровождение. Для «Панциря» это совершенно рядовая цель, как и все, что попадает в радиус его действия.

«Службу несем круглосуточно, вкруговую. Обнаруживаем различные воздушные цели: от БПЛА до реактивных систем залпового огня», - сообщил «Звезде» начальник расчета боевой машины ЗРПК «Панцирь-С1» ЗВО Алексей.

В кабине, где работают операторы, несколько мониторов. На них - все, что обнаруживают мощные локаторы. Видно, что происходит на расстоянии в десятки километров.

Едва объект попадает в зону поражения, начинается работа всех систем «Панциря». Аппаратура сама все вычисляет. Начальник расчета мгновенно решает, какое вооружение применить. Медлить нельзя.

«Мы делаем очень важную работу - прикрываем жизни людей, прикрываем инфраструктуру. Цели, которые мы сбили, - они не нанесли урона», - рассказал заместитель начальника расчета «Панцирь-С1» Илья.

Украинские националисты пытаются обстреливать не только военные объекты, но и гражданские. Удары противника в зонах, где работает «Панцирь», как правило, заканчиваются неудачей.

«Машина знает свое дело и его выполняет. Работаем как и по противорадиолокационным ракетам, так и по ракетам РСЗО», - отметил замначальника расчета боевой машины ЗРПК «Панцирь-С1» с позывным «Алтай».

К тому же, комплексы легко перемещаются и постоянно меняют позиции, несмотря на свое мощное вооружение.

«Ракеты в полете развивают скорость больше четырех тысяч километров в час - это сверхзвук. Начинка такая, что они словно дробью поражают все вокруг себя. В арсенале и две спаренных пушки, которые стреляют снарядами калибром 30 миллиметров. То есть «Панцирь» универсален: может сбить и вертолеты, и самолеты, и беспилотник», - пояснила корреспондент Дария Сенникова.

Если понадобится, комплекс создаст шквал огня и отразит атаки не только в небе, но и на земле. Не уцелеет ни живая сила противника, ни бронированная техника.