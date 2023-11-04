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На проспекте Победы в Киеве демонтируют советскую звезду

Анна Ушакова
11:23 04.11.2023
Звезду демонтируют со стелы, которая была установлена честь 60-летия победы над Германией.
На проспекте Победы в Киеве демонтируют советскую звезду
© Фото: Tsaplienko, Telegram
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Власти Киева начали демонтаж советской звезды, установленной на проспекте Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна».

Техника по проведению высотных работ уже начала манипуляции по снятию звезды, которая венчает стелу проспекта. Эта звезда была установлена в честь 60-летия победы над Германией.

Демонтаж советских памятников в Киеве начался с 2015 года, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. Закон заключается в тотальном запрете советской символики, а также обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР. В начале этого года снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

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