В Минобороны показали кадры уничтожения объектов ВСУ в районе Белогоровки
Позиции и техника украинских боевиков были уничтожены военнослужащими «Южной» группировки войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения позиций и техники вооруженных формирований украинских националистов в районе населенного пункта Белогоровка.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары по объектам противника наносили военнослужащие «Южной» группировки войск.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы артиллеристов «Южной» группировки войск. По данным МО РФ, российские бойцы поразили позиции украинских боевиков также в районе Белогоровки.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.