Армия Артиллерия превращает в ничто позиции врага в районе Белогоровки По противнику работают артиллеристы «Южной» группировки войск. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры поражения позиций неприятеля. Российское оборонное ведомство уточняет, что на видео утопают в разрывах вражеские укрепления в районе населенного пункта Белогоровка. По противнику бьет артиллерия «Южной» группировки войск. Также МО РФ продемонстрировало кадры поражения украинского танка. Его не спасло то, что он двигался - оператор FPV-дрона попал точно в цель. Вот танк стреляет на ходу, проезжает несколько метров, и российский беспилотник-камикадзе врезается в него. Результат - взрыв и пожар. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика