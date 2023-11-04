Сайты выставки-форума «Россия» на ВДНХ подверглись хакерской атаке с Украины

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Сайты Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ подверглись массированной хакерской атаке со стороны Украины и Запада. Об этом сообщает Дирекция Выставки Достижений «Россия».

Согласно данным организации, атаку осуществили посредством подконтрольной botnet-сети, которая расположена на территории Украины, США, Германии, Франции и других недружественных стран.

В результате хакерам удалось нарушить работу таких сайтов, как russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

«Конечно, попытки таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал – мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины», — сказали в пресс-службе Дирекции Выставки Достижений «Россия».

В пресс-службе дирекции заявили, что эта атака подчеркнула грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки «Россия» на ВДНХ, которое не дает покоя недоброжелателям.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. На мероприятии продемонстрируют важнейшие достижения России в экономике, науке, культуре, промышленности, энергетике, транспорте, строительстве и агропромышленном комплексе. Вчера во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить выставку.