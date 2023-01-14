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Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшее время

Семен Лавров
10:20 14.01.2023
Пресс-секретарь Госдепа, который анонсировал приезд Линн Трейси в Москву, заявил, что она намерена сделать все возможное для решения важных для США вопросов.
Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшее время
© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
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Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, дипломат с нетерпением ждет возможности сделать все, что в ее силах, чтобы решить важные для Соединенных Штатов вопросы, связанные с двусторонними отношениями.

«Есть вопросы двусторонних отношений, которые требуют, чтобы каналы связи оставались открытыми. Это применимо как к нормальным периодам, так и, что более важно, во время конфликта», - цитирует его ТАСС.

При этом Пател сказал, что Линн Трейси приедет в столицу России «очень скоро», однако точная дата ее прибытия ему неизвестна.

Ранее бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что российские дипломаты всегда внимательно следят за протоколом. В своем интервью агентству Foreign Policy он также высоко оценил работу главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом дипломат особенно подчеркнул, что для США крайне важно сохранить присутствие своего посла в нашей стране.

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