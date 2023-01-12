Экс-посол США Салливан заявил, что дипломаты из РФ внимательно следят за протоколом

В своем интервью для Foreign Policy он также высоко оценил работу главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что российские дипломаты привыкли внимательно следить за протоколом. Данное высказывание было сделано в рамках его интервью агентству Foreign Policy.

По его словам, американцы даже в кризисный период взаимоотношений с Россией понимали, что в их интересах сохранить присутствие своего посла в стране, потому что деятельность поверенных не так эффективна.

«Поверенным в делах приходится очень тяжело. Русские очень заботятся о протоколе», - сказал он FP.

Он также вспомнил слова еще одного американского дипломата Джорджа Кеннана, который говорил, что «русские приверженцы протокола, но не хороших манер». Салливан считает, что это правда.

Кроме этого, он высокого оценил работу главы российского МИД Сергея Лаврова. По его мнению, министр имеет большое значение для президента страны Владимира Путина.

«Путин знает, насколько он эффективен, и он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный», - цитирует Салливана FP.

Ранее Сергей Лавров назвал условие для возобновления совместной работы России и Запада. По его словам, если оно будет иметь место, то выстраивать деятельность придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают.