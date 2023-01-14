Пассажирка родила дочь во время полета из Москвы в Таджикистан

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Женщина родила дочь на борту самолета, следовавшего из Москвы в таджикистанский Худжанд. Помощь ей оказали пассажиры, среди которых были две акушерки, неонатолог и врач-рентгенолог. С призывом о помощи к медикам по громкой связи обратилась старший бортпроводник.

«Командир корабля уточнил у медиков, нужна ли экстренная посадка в ближайшем аэропорту. Но врачи уверили, что в этом нет необходимости, и через час очаровательная малышка уже появилась на свет», - рассказали в авиакомпании.

Отмечается, что ребенок родился здоровым. По прилету молодую маму ожидала карета скорой помощи. Малышку и женщину уже выписали из больницы. Обе чувствуют себя хорошо.

Напомним, накануне самолет Бангкок — Москва совершил вынужденную посадку в Узбекистане. Из-за устроенной двумя пассажирами драки на борту стало плохо беременной женщине.