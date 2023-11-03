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Алла Пугачева вернулась в Россию

Максим Крюков
09:42 03.11.2023
По данным Telegram-канала Mash, певица пересекла границу через КПП в Псковской области.
Алла Пугачева вернулась в Россию
© Фото: Vadim Tarakanov, Global Look Press
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Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, она приехала в страну без своего мужа Максима Галкина* (признан иноагентом). Уточняется, что 74-летняя артистка пересекла границу через контрольно-пропускной пункт в Псковской области.

Напомним, супружеская пара вместе с детьми покинула территорию России весной прошлого года. С тех пор Пугачева приезжала в Россию два раза. Первое возвращение было в конце августе 2022 года. Тогда ее директор Елена Чупракова заявила, что после нескольких месяцев за границей певица вернулась, так как детей нужно подготовить ко Дню знаний. В начале сентября Пугачеву заметили у Дома союзов на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Второй визит в Россию был уже в мае 2023 года. Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным. На кладбище артистка прибыла в тонированном автомобиле.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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