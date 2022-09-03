Алла Пугачева пришла проститься с Горбачевым

Это одно из немногих публичных появлений артистки после возвращения в Россию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Народная артистка СССР Алла Пугачева прибыла в Дом союзов, чтобы проститься с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Это одно из немногих публичных появлений артистки после возвращения в Россию.

Напомним, Пугачева вернулась 27 августа. Певица заявил, что уезжала, чтобы поправить здоровье.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.