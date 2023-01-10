Жительница Польши выгнала из дома украинскую беженку из-за пельменей

Гражданка Польши также рассказала, что гостья постепенно начала устанавливать свои порядки на ее кухне.

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Жительница Польши по имени Тереза не выдержала совместного проживания с принятыми «по зову сердца» украинскими беженками. Причиной выселения стали пельмени, которые мать и дочь из Украины лепили на кухне женщины.

«Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», - цитирует Терезу издание Noizz.pl.

При этом в публикации отмечается, что изначально идею лепить пельмени на продажу у себя на кухне предложила сама жительница Польши. Однако со временем гостьи стали устанавливать свои порядки и занимать помещение на несколько часов в день, мешая ей готовить.

Ранее газета Washington Post писала об ослаблении желания Берлина помогать Киеву из-за большого количества беженцев наводнивших Германию. Согласно опросу, большинство немцев считают, что их страна уже достаточно сделала для украинцев.