Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

Воздушное судно успешно приземлилось в 12.17 по местному времени.

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Самолет авиакомпании «Якутия», вылетевший по рейсу Якутск - Москва, благополучно приземлился в аэропорту отправления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха.

Согласно сообщению, самолет совершил успешную посадку в 12.17 по местному времени в аэропорту Якутска. Никто из пассажиров не пострадал, на самолете никаких повреждений не обнаружено.

Ранее стало известно, что «Боинг-737» готовится к посадке в якутском аэропорту в 12.30 по местному времени из-за неисправности. К месту посадки направили службы поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов аэропорта Якутска, а также республиканские службы спасения.