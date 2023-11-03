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Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

Анна Ушакова
08:35 03.11.2023
Воздушное судно успешно приземлилось в 12.17 по местному времени.
Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Самолет авиакомпании «Якутия», вылетевший по рейсу Якутск - Москва, благополучно приземлился в аэропорту отправления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха.

Согласно сообщению, самолет совершил успешную посадку в 12.17 по местному времени в аэропорту Якутска. Никто из пассажиров не пострадал, на самолете никаких повреждений не обнаружено.

Ранее стало известно, что «Боинг-737» готовится к посадке в якутском аэропорту в 12.30 по местному времени из-за неисправности. К месту посадки направили службы поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов аэропорта Якутска, а также республиканские службы спасения.

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