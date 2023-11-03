В стране и мире Следовавший в Москву неисправный «Боинг» готовится к посадке в Якутске Владимир Рубанов Экипаж сообщил о неустойчивой работе автопилота. © Фото: Андрей Зима, РИА Новости Читайте нас на: Вылетевший из Якутска в Москву «Боинг-737» из-за неисправности готовится к посадке в аэропорту вылета, сообщило ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). На борту воздушного судна находится 128 человек: 123 пассажира и 5 членов экипажа. Экипаж сообщил о неустойчивой работе автопилота. Посадка в аэропорту «Якутск» планируется в 12.30 по местному времени (6:30 МСК). К месту посадки направлены силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, Службы поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов аэропорта Якутска, республиканские службы спасения. Экспертное мнение и аналитика