Володин предложил отдать машины покинувших РФ лиц семьям участников СВО

Председатель палаты заметил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обрушился с критикой на россиян, покинувших страну после объявления о проведении частичной мобилизации, и предложил передавать их автомобили семьям участников спецоперации.

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», - сказал он на пленарном заседании.

Володин заявил, что уже с 21 сентября составляются списки россиян, уехавших из страны на фоне начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации. Также ведутся списки тех, кто стоит на выезд из России.

Спикер Госдумы призвал разобраться с ситуацией, когда россиянам для того, чтобы пересечь грузинскую границу, якобы предлагают подписать «документы» с осуждением действий российских властей. По мнению политика, граждане, подписывающие подобные бумаги, являются предателями страны.