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Расчет ТОС-1А «Солнцепек» отработал по боевикам на Угледарском направлении

07:53 03.11.2023
Расчеты тяжелых огнеметных систем подразделений войск РХБЗ продолжают сокрушать позиции противника в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Восток» продолжают наносить сокрушительные удары по опорным пунктам, живой силы и бронированной техники украинских националистов на Угледарском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Минобороны России.

Огнеметчики загружают не более семи термобарических снарядов - это оптимальное количество, его достаточно и для боевой работы, и для безопасности бойцов. Благодаря слаженности расчета на заряжание уходит не больше 10 минут. При этом необходимо постоянно вести наблюдение за воздушной обстановкой, так как в небе дежурят разведывательные БПЛА противника. Для противодействия ударным дронам националистов военнослужащие ВС РФ установили на боевую машину сварную конструкцию из каркаса, металлической сетки и стальных цепей.

«Бывают и площадные цели, бывают и одиночные. Заблаговременно проводим рекогносцировку местности, снимаем координаты, соответственно, потом по ним работаем. приезжаем на огневую позицию, ориентируем машину, высчитываем по программе, затем наводимся и делаем спуск», - рассказал наводчик-оператор ТОС с позывным «Витим».

Из-за своей огневой мощи «Солнцепек» держит в страхе украинских боевиков с первых дней специальной военной операции. Только расчет этой боевой машины за минувший год уничтожил на переднем крае несколько десятков опорных пунктов неприятеля.

Ранее расчеты «Солнцепеков» применили новейшие программные системы привязки к местности в зоне СВО. Расчеты тяжелых огнеметных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили опорные пункты украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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