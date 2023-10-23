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Расчеты «Солнцепеков» применили новейшие системы привязки к местности в зоне СВО

09:22 23.10.2023
Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты «Солнцепеков» Воздушно-десантных войск России уничтожили опорные пункты противника в зоне спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Российское оборонное ведомство отмечает, что расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения каждый день выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций, блиндажей с живой силой и бронетехникой украинских националистов.

Министерство обороны России сообщило, что контроль и корректировка целей проводится расчетами БПЛА. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности, сообщили в МО РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры применения новейшей ТОС-2 «Тосочка» в зоне специальной военной операции. Расчет боевой машины успешно поразил скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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