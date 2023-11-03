ЦАХАЛ сбил ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территорию Ливана
Израильские СМИ сообщают, что ВВС Израиля атаковали источник огня в ответ на ракетный обстрел.
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Сегодня утром ЦАХАЛ сбил ракету класса «земля-воздух», которую выпустили с территории Ливана по танку израильской армии. Об этом пишут The Jerusalem Post.
«В ответ на ракетный обстрел самолеты ВВС Израиля атаковали источник огня, а также отряд, осуществивший пуск», — пишут в газете.
Ранее ЦАХАЛ отразил попытку пуска противотанковых ракет ударом по Ливану. В своем Telegram-канале армия обороны Израиля сообщила, что атаковала «террористическую ячейку», планировавшую запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля в районе Мис-эль-Джебель.