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ЦАХАЛ сбил ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территорию Ливана

Анна Ушакова
07:50 03.11.2023
Израильские СМИ сообщают, что ВВС Израиля атаковали источник огня в ответ на ракетный обстрел.
ЦАХАЛ сбил ракету класса «земля-воздух», выпущенную с территорию Ливана
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
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Сегодня утром ЦАХАЛ сбил ракету класса «земля-воздух», которую выпустили с территории Ливана по танку израильской армии. Об этом пишут The Jerusalem Post.

«В ответ на ракетный обстрел самолеты ВВС Израиля атаковали источник огня, а также отряд, осуществивший пуск», — пишут в газете.

Ранее ЦАХАЛ отразил попытку пуска противотанковых ракет ударом по Ливану. В своем Telegram-канале армия обороны Израиля сообщила, что атаковала «террористическую ячейку», планировавшую запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля в районе Мис-эль-Джебель.

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