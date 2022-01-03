В Минприроды заявили о неисчерпаемости полезных ископаемых России

На сегодняшний день Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче углеводородов и по ряду групп твердых полезных ископаемых- по золоту, серебру, меди, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда.... На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», - сообщил Козлов в интервью «Известиям».

Он добавил, что ежегодно в России в среднем выявляется около 50 новых месторождений углеводородов. Самые крупные из них находятся в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии.

«Если говорить о твердых полезных ископаемых, то по золоту ожидаем прироста запасов около 350 тонн. Наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру - на 9,5 тысяч тонн. В лидерах также Якутия и Забайкальский край. Медь - около 350 тысяч тонн. Наибольший вклад ожидаем от Алтайского края и Башкортостана. По свинцу - примерно 700 тысяч тонн. Более половины прироста рассчитываем получить от Забайкальского края. Запасы цинка увеличатся на 1,8 миллионов тонн. Здесь также можно отметить Забайкалье - кладезь полезных ископаемых и Алтайский край», - резюмировал Александр Козлов.

Ранее глава Минприроды заявил о возможном расширении заповедных зон на треть территории России. В настоящее время под законодательной защитой находятся 25% территории.