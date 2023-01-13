Сенатор из Оклахомы потребовал не пускать украинских военных в штат для обучения ЗРК Partiot

Натан Дам боится, что боевики могут по ошибке выпустить ракету по гражданам США.

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Сенатор из Оклахомы в США потребовал не пускать украинских националистов на территорию штата, где они должны учиться использованию системам противовоздушной обороны Patriot. Натан Дам подал резолюцию SCR2, чтобы отказать в допуске иностранным солдатам.

«Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», - написал сенатор в своем Twitter.

Ранее в Пентагоне заявили, что обучение украинских боевиков начнется на следующей неделе. Готовить их планируется на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома.

В конце прошлого года США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев.