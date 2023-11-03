Ynet: Израиль потратил более $1,5 млрд на закупку военной техники

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Израиль начал подготовку к боевым действиям сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

Согласно данным портала, израильская армия активно закупает бомбы, ракеты, беспилотных летательных аппаратов и других единиц военной техники. На данный момент скупка вооружений обошлась Израилю почти в $1,5 млрд. Оружие закупают как у местных оборонно-промышленных комплексов Израиля, так и у иностранных государств.

Недавно в ЦАХАЛ сообщили о планах расширения операции на юг сектора Газа. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заверила, что ЦАХАЛ сделает все для уничтожения инфраструктуры ХАМАС и возвращения заложников.