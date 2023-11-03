В ЦАХАЛ не исключают расширения операции на юг сектора Газа

Сейчас военные пока сконцентрированы на севере анклава.

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Израильская армия может расширить операцию на юг сектора Газа из-за наличия инфраструктура ХАМАС. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова.

Сейчас военные пока, по ее словам, сконцентрированы на севере анклава. Сухопутные части постепенно продвигаются вглубь анклава.

Анна Уколова заверила, что ЦАХАЛ сделает все для уничтожения инфраструктуры ХАМАС и возвращения заложников.

«Если понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем», - сказал она.

Ранее представитель армии Израиля заявил о полном окружении города Газы. Солдаты ЦАХАЛ ведут уличные бои с боевиками ХАМАС.