В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

В ЦАХАЛ не исключают расширения операции на юг сектора Газа

Сергей Лебедев
05:56 03.11.2023
Сейчас военные пока сконцентрированы на севере анклава.
В ЦАХАЛ не исключают расширения операции на юг сектора Газа
© Фото: JINI XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Израильская армия может расширить операцию на юг сектора Газа из-за наличия инфраструктура ХАМАС. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова.

Сейчас военные пока, по ее словам, сконцентрированы на севере анклава. Сухопутные части постепенно продвигаются вглубь анклава.

Анна Уколова заверила, что ЦАХАЛ сделает все для уничтожения инфраструктуры ХАМАС и возвращения  заложников.  

«Если понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем», - сказал она.

Ранее представитель армии Израиля заявил о полном окружении города Газы. Солдаты ЦАХАЛ ведут уличные бои с боевиками ХАМАС.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:37 В стране и мире
Посол Антонов заявил, что США ведут против России «фронтальное наступление»
05:16 В стране и мире
В США разрешили впервые казнить убийцу газообразным азотом
03:35 В стране и мире
Видео
Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для сектора Газа
02:34 В стране и мире
Пост главы ВМС США впервые в истории заняла женщина
01:02 В стране и мире
Палата представителей США проголосовала за помощь Израилю отдельно от Украины
Популярное
Поклонники The Beatles услышали последнюю песню группы в хорошем качестве
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.