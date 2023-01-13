Сбить с толку и уничтожить: кадры тренировки гранатометчиков на Сахалине

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В Сахалинской области на полигоне «Успеновский» военнослужащие оттачивают мастерство стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В. В ходе практических занятий бойцы выполняют стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку, тренируются в ориентировании в условиях сложной пересеченной местности и постоянно меняющейся тактической обстановки. Также бойцы учатся поражать мишени, меняя огневые позиции, чтобы сбить «противника» с толку.

С гранатометчиками проводятся занятия по маскировке, классификации целей, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях, как в светлое, так и в темное время суток.

Ранее «Звезда» показывала кадры тренировки морпехов в Заполярье. Занятия артиллеристами и гранатометчиками Северного флота проводятся под руководством опытных инструкторов в интенсивном режиме.