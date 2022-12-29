Дым и вспышки на снежной пелене: кадры тренировки морпехов в Заполярье

Все выявленные цели поражались огнем артиллерии и гранатометов с максимальной эффективностью.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллеристы и гранатометчики Северного флота совершенствуют боевую выучку в Заполярье. На кадрах Министерства обороны РФ показан заснеженный полигон, на котором проходят тренировки военнослужащих для подготовки их к специальной военной операции.

Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов в интенсивном режиме. Координаты цели выявляются с помощью беспилотников, с их же помощью корректируется огонь.

Бойцы наносят удары с помощью 82-мм минометов 2Б14 «Поднос» и ведут огонь из АГС-17. Цели находятся на удалении до трех километров.

Ранее в Минобороны сообщили о продвижении наступающих российских войск на Донецком направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов