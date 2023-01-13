Настоящее и будущее неба: над какими проектами работает авиакомплекс имени Ильюшина

Производство на предприятии, которому исполнилось 90 лет, не ограничено гражданской продукцией, модернизируются и военные транспортники по новейшим компьютерным технологиям.

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Поточную линию сборки Ил-76МД на Ульяновском авиазаводе запустили всего три года назад, сейчас этот конвейер уже работает практически в полную силу. Причем решение сделать упор на цифровые технологии явно себя оправдало, работы по сборке самолетов идут с опережением графика.

На стенде происходит сборка будущего планера. Точность, с которой стыкуют огромные части фюзеляжа, - из области микроэлектроники. Погрешность составляет всего 0,05 микрона, то есть в тысячи раз меньше, чем допустимая. Весь процесс проходит в автоматическом режиме и требует участия всего двух человек.

Борис Юданов одним из первых на заводе освоил новое оборудование и сейчас отвечает за стыковку частей фюзеляжа и консолей крыльев. Говорит, что сравнивать новый метод со старым просто невозможно.

«Если раньше требовалось, ну я точных цифр не скажу, но это было много смен. Сейчас на предварительную стыковку достаточно в принципе одной-двух смен. Это обмер и подвести фюзеляжи до постановки на болты», - рассказал оператор стендов стыковки поточной линии сборки Ил-76МД Борис Юданов.

Корпус воздушного судна, расположенный на стенде, находится в полетном положении, то есть в таком же, как и во время полета. С помощью лазера производятся замеры и ориентация, после чего стенд в автоматическом режиме подберет угол, под которым детали должны соединиться.

Новые машины лишь внешне похожи на своих предшественников. В остальном это совершенно другие самолеты. Новые, более мощные двигатели, позволяющие увеличить дальность полета и грузоподъемность, современная авионика, цельное крыло вместо составного, что делает его более прочным. Причем процесс модернизации идет постоянно, в плотном контакте с основным эксплуатантом - Министерством обороны России.

Все замечания оборонного ведомства по работе авиационной техники тут же обретают свои виртуальные формы. Математическая модель детали, вышедшей из строя, подвергается цифровому воздействию температур и режимов работы, в которых и произошел отказ. Результаты таких испытаний не нужно ждать, расчеты происходят моментально, а выводы ложатся в основу корректировки или замены изделия.

«Раньше устанавливались натурные датчики в объект испытания, и пытались поймать дефект во время эксплуатации. Плавающий дефект не всегда можно так выявить и поймать, в данном случае применяем методы математического моделирования, имитируем работу стойки шасси, например, при возникновении этого случая. Ограничиваем момент, когда происходит проблема и начинаем смотреть, как работает данная модель в этих условиях. При моделировании мы видим и выявляем критичные узлы, которые перегружены или ведут себя не так, как задумывалось», - заявил заместитель начальника ОКБ по развитию Дмитрий Усманов.

Математические модели используются и при разработке систем управления. По сути, математическая модель - это цифровая копия самолета, и именно с ней знакомятся летчики-испытатели, прежде чем сесть за штурвал новой машины.

«Пилот, садясь в кресло хорошего пилотажного стенда, испытывает полное ощущение полета и ощущение того самолета, который ему предстоит поднять в небо. Все это обеспечивается математической моделью самолета. Я называю это "сердцем" любого пилотажного стенда, которое позволяет обеспечить эти ощущения. Плюс оборудование и приборы, которые находятся в кабине, создают иллюзию полета. Мы живем в современном мире, сейчас принято использовать цифровые технологии, это один из примеров использования цифровых технологий. На ПАО "Ил" отработана целая система сквозного моделирования, сначала, когда самолет проектируют, создается математическая модель этого самолета, которая включает модель динамики движения и модель разных систем. И проводится оценка в соответствии с нормами полетной годности, чтобы понять, все ли правильно выбрано и все ли безопасно», - поделилась заместитель главного конструктора ПАО «Ил» по аэродинамике, динамике полета и системе управления самолетом Ольга Круглякова.

Ил-76 в любой своей комплектации - визитная карточка КБ Ильюшина. Прозванный «самолетом ста профессий» за свою многозадачность - он все же не единственный Ил, развитию которого уделяют особое внимание.

В скором времени пассажирские перевозчики смогут получить современный, неприхотливый и простой в обслуживании и эксплуатации самолет.

«Если говорить про гражданское направление, сейчас основные усилия сконцентрированы на завершении испытания, переход в серийное производство самолета Ил-114. Их ждут регионы, компании Дальнего Востока, Сибири, где мобильность населения обеспечивается авиатранспортом. Этот самолет будет универсальный, рабочая лошадка, неприхотливая. Обеспечит перевоз пассажиров, грузов, комбинированная работа. Самолет, который в ближайшее время должен прийти в регионы на смену существующего парка», - сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Также ведутся работы по модернизации широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96, именно он сейчас выполняет роль борта №1. Новая его версия составит конкуренцию западным производителям пассажирских самолетов.

Кроме того, «Ил» ставит перед собой амбициозную задачу создания сверхтяжелого транспортного самолета, работы над которым уже ведутся.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что российские авиастроители передали МО РФ очередную партию самолетов пятого поколения Су-57. Истребители были переданы авиазаводом имени Гагарина, который находится в Комсомольском-на-Амуре и входит в ОАК (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех»).