Глава МВФ заявила, что мировая экономика вступила в фазу оживления

В то же время 2023 год будет для экономики тяжелым, отметила Кристалина Георгиева.

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Мировая экономика вступает в фазу оживления, в 2024 году ее рост начнет ускоряться. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы думаем, что вступили в фазу оживления. Мы увидим к концу 2023 года, надеюсь, смену тренда на траекторию роста в 2024 году», — сказала она на брифинге.

В то же время, отметила Георгиева, 2023 год может быть тяжелым. Экономика находится в «хрупком» состоянии, уровень инфляции остается высоким, пояснила глава МВФ.

Ранее глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер перечислил возможные причины устойчивости российской экономики к западным санкциям. Среди них названы высокие доходы от экспорта нефти и газа, а также эффективные действия Центробанка России.