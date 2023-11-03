Посол Антонов заявил, что США ведут против России «фронтальное наступление»

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Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американцы везде пытаются мешать развитию нашей страны.

Также, уверен дипломат, США хотят не допустить роста благосостояния россиян. Главная же их задача - расшатывание внутреннего единства РФ.

Анатолий Антонов предположил, что американское давление будет усиливаться по мере приближения президентских выборов в марте.

Напомним, ранее посол отметил, что санкции США против России хаотичны, алогичны и не объясняются здравым смыслом.